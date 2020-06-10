عــــاجل/الملك سلمان يصعق الجميع ويصدر أمر ملكي مفاجئ وصادم بشأن "المسجد النبوي" .. والمسلمين يجن جنونهم

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عدن - ياسمين التهامي - أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًّا عاجلًا، بشأن المسجد النبوي، بعد أيام من عودته لاستقبال المصلين، وبدء مراحل تجاوز تعليق الصلاة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
ووافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، على عدد من المشاريع التطويرية في المسجد النبوي.
وقالت إمارة منطقة المدينة المنورة، عبر حسابها على تويتر: صدرت الموافقة السامية الكريمة على البدء في مشاريع التطوير والتحديث التشغيلي والفني لنظام الصوت، وأنظمة التيار الخفيف، والأنظمة الكهروميكانيكية، بالمسجد النبوي الشريف ومرافقه .
وأضافت الإمارة أن العمل على هذه المشاريع سيكون وفقًا لأحدث وأرقى وأفضل التقنيات العالمي .
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