شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر الرئاسة اليمنيه تشكل لجنة التفاوض مع مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا شاهد اسماء اللجنه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ١٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٤٥ مساءً (الخليج 365_متابعات)

قال الصحفي حسين ابوعلي على حسابه بتويتر Advertisements ‏مصدرالرئاسة اليمنية تشكل لجنة برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر ونائبه محمد سالم باسندوة وعضوية سلطان العرادة وصالح سميع للمفاوضات مع المجلس الانتقالي حول أتفاق الرياض وتنفيذه. هذا ولازالت قيادة مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا متواجده بالعزل داخل المملكة العربية السعودية وخلال اليومين القادمين ستجرى مفاوضات بين الشرعية التي شكلت لجنة التفاوض حسب ماقاله المصدر للصحفي حسين ابوعلي .

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