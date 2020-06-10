شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان : انفجار الوضع بين قوات طارق عفاش ومليشيات الانتقالي في الجنوب بعد صدور توجيهات اماراتيه صادمة؟! شاهد ماهي التوجيهات التي قد تتسبب بمجزرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ١٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:١٥ مساءً (الخليج 365_متابعات)

اكد مصدر بأن الوضع على وشك الانفجار بين قوات موالية لطارق عفاش وبين قوات مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا هذا وقد صدرت ‏ أوامر اماراتية لمليشيات الانتقالي بتسليم نقطة العلم ونقطة دوفس لمليشيات طارق عفاش ومليشيات الانتقالي ترفض تسليم النقاط... ربما سينفجر الوضع فيما بينهم.. والى الان لازالت هناك مفاوضات بينهم بوساطة عسكرية ومسؤولين وقادة عسكريين هذا وقد تكفل طارق عفاش بارسال أسلحة متطورة حديثه لمنع قوات الجيش الوطني من دخول عدن وقال المصدر قد تشكل قوات طارق عفاش مسنوده بقوات مليشيات الانتقالي هجوما مباغتا للجيش كما قال المصدر بأنهم صدرت لهم توجيهات من رئيس مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا بالهجوم ردة فعل لما اقدم عليه الجيش من أخذ اخذ صواريخ حرارية كلفتها غالية جدا على دولة الإمارات

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