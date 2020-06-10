شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ...الجيش يلحق خسائر فادحة بقوات «الإنتقالي» ويغتنم أسلحة ثقيلة.. (مستجدات) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ١٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)
قال بيان لقوات الجيش بمحافظة ابين، ان خسائر فادحة تكبدتها قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، في ثاني محاولة تقدم فاشلة للأخيرة صوب منطقة وادي سلا.
وقال الجيش في بيان له تلقته صحيفة عدن الغد ان قواته كبدت قوات الانتقالي خسائر فادحة اثر محاولة تقدم فاشلة اليوم الاربعاء.
وأشار الجيش في بيانه انه تم اغتنام 3دبابات و6 اطقم ومدفعين خلال هذه المواجهات.
ونفى الجيش تصريحات سابقة لناطق قوات الانتقالي قال فيها ان قوات الاخير سيطرت ناريا على مرتفعات وادي سلا.
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