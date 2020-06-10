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عملية عسكرية واسعة باتجاه محافظة مأرب يشرف عليها عبدالملك الحوثي بدعم لوجستي اماراتي

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عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ١٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٤٥ مساءً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر خاصة لموقع مأرب برس الاخباري، اليوم الاربعاء عن استعدادات غير مسبوقة تجريها مليشيات الحوثي لتنفيذ عملية عسكرية واسعة صوب محافظة مأرب.

وفي التفاصيل اوضحت مصادرنا ان هناك استنفار وتحشيد غير مسبوق للحوثيين؛ استعدادا لتنفيذ عملية هجومية واسعة النطاق صوب مأرب خلال الايام القادمة .

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المصادر اشارت بان هناك توجيهات من قيادة الجماعة بتكثيف حملات الحشد من كل القرى والعزل والمديريات.

واكدت ان العملية سيشرف عليها عبدالملك الحوثي وبدعم لوجيستي واستخباراتي من قبل دولة الإمارات.

وذكرت المصادر ان زعيم المليشيات وجه قيادات الصف الاول باغتنام ما اسموها (الفرصة الذهبية)، وهي انشغال قوات الشرعية بمعارك دحر مليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات في المناطق الجنوبية .

وسبق ان انكسرت مليشيات الحوثي في كل محاولاتها السابقة التقدم باتجاه مأرب وظلت تراوح مكانها في بعض اجزاء مديرية صرواح غرب مأرب والتي تشهد قتالا ومعارك متقطعة بين القوات الحكومية والمليشيات.

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