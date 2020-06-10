شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان : طيران التحالف يقصف تعزيزات حوثية وتجمع اليات فى جبهة صرواح فى مأرب ..والمعارك تشتد ضراوة الآن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ١٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:١٥ مساءً (الخليج 365_متابعات)
قال مصدر خاص لموقع يمني بوست الإخباري اليوم الاربعاء أن هناك تعزيزات متوالية تتجه من صنعاء إلى جبهات مأرب وأن المعارك المتقطعة تشتد ضراوة أحياناً ويتم التهدئة من قبل الحوثي والفرار حتى يتيح الفرصة للتعزيزات بالوصول المعارك تشتد ضراوة الآن قبل ساعة 1|الأخبار|اخبار الوطن(يمني بوست - خاص)مشاركة قال مصدر خاص لموقع يمني بوست الإخباري اليوم الاربعاء أن هناك تعزيزات متوالية تتجه من صنعاء إلى جبهات مأرب وأن المعارك المتقطعة تشتد ضراوة أحياناً ويتم التهدئة من قبل الحوثي والفرار حتى يتيح الفرصة للتعزيزات بالوصول
وأضاف المصدر الخاص أن أبناء القبائل والجيش الوطني يخوضون اليوم معارك متواصلة مع الحوثيين وقبل قليل من كتابة الخبر شن طيران التحالف العربي لمساندة الشرعية عدة غارات على تجمعات واليات عسكرية حوثية قادمة
إلى جبهة صرواح وتم تدميرها
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