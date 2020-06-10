شكرا لقرائتكم خبر عن بشارة سارة لكل الطلاب ..وزارة التربية والتعليم بصنعاء تُعلن موعد إنهاء العام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ١٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)

تُعلن وزارة التربية والتعليم غداً الخميس قرار إنهاء العام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م. Advertisements نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للإختبارات الدكتور همدان الشامي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة ستعلن آلية إنهاء العام الدراسي وجداول اختبارات الطلاب والطالبات. وأكد وجود تدابير احترازية سيتم اتخاذها حرصا على صحة الطلاب في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ “. وحث الدكتور الشامي الطلاب على الجد والمثابرة في استذكار دروسهم بما يمكنهم من حصد مراتب متقدمة .. متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

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