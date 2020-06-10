شكرا لمتابعة خبر عن تويتر : يغلق حساب قيادي حوثي كبير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أغلق موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر حساب وزير الإعلام في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً في صنعاء.

وقال نائب رئيس وكالة سبأ الحوثية محمد عبدالقدوس في تغريدة على حسابه في تويتر إن "تويتر أغلق حساب ضيف الله الشامي وزير الإعلام بعد دقائق من إنشائه.

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واتهم عبدالقدوس الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاج سياسة إغلاق الحسابات لتكميم الافواه الحرة، حسب وصفة .

ويُعد وزير الإعلام الحوثي ضيف الله قاسم الشامي، واحدًا من أبرز قيادات جماعة الحوثي باليمن، وأحد المطلوبين الرئيسيين لدى المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي؛ حيث تم وضعه ضمن قائمة الـ40 المتهمين بالتخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة.