شكرا لمتابعة خبر عن متحدث قوات المجلس الانتقالي في أبين يكشف عن آخر التطورات الميدانية للمعارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث باسم القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي في جبهة أبين "محمد النقيب" ان قواتهم سيطرت على مرتفع في وادي سلا بالمحافظة.

وقال "محمد النقيب" في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، ان قوات الانتقالي تمكنت اليوم من احكام السيطرة على مرتفع بوادي سلا .. واشار النقيب الى ان المرتفع يمثل مركز سيطرة نارية على ما تبقى من نطاق الوادي.

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