السعود #1740;ة : تع #1740; #1740;ن ھذة الفتاة في منصب حكومي ھام بسبب جمالھا المذھل .. شاھد الصور !

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عدن - ياسمين التهامي - السعودیة : تعیین ھذة الفتاة في منصب حكومي ھام بسبب جمالھا المذھل .. شاھد الصور !

أصدر رئیس ھیئة حقوق الإنسان عواد العواد قرارا بتعیین نورة بنت محمد الحقباني متحدثًا رسمیًا باسم ھیئة حقوق الإنسان في

السعودیة.

تأتي ھذه الخطوة لتعزیز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وتسھیل الحصول على المعلومات المتعلقة بھیئة حقوق الإنسان،

والأنشطة التي تقدمھا، والمبادرات التي تطلقھا، والقضایا التي تعمل علیھا. جديد اب برس Advertisements شار إلى أن نورة الحقباني ھي صحافیة سعودیة وعضوة مجلس إدارة "مؤسسة المرأة العربیة" في السعودیة، كأول سعودیة

تشغل ھذا المنصب، وعضو فریق الھیئة القیادیة في المؤسسة نفسا. كما إنھا عضو "النقابة الصحافیة البریطانیة"، وكاتبة في

"صحیفة عكاظ" ولھا العدید من المقالات.

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