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عدن - ياسمين التهامي - صنعاء : شركة النفط تعلن عن نظام جديد لعملية تموين السيارات !!

اعلن أمين الشباطي، الناطق باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء، إنه تقرر تطبيق نظام

الترقيم على تموين السيارات في محطات البنزين بدءا من غد الأربعاء. وأضاف الشباطي في



تصريح صحفي : "الشركة لجأت إلى هذا النظام نظرا لقلة المشتقات النفطية الواردة إلى

صنعاء نتيجة الحصار المفروض علينا من جانب الحالف، الأمر الذي دفعنا لتطبيق عملية

توزيع المشتقات حسب أرقام لوحات السيارات". وأشار الناطق باسم شركة النفط إلى أن

"النظام يتيح تموين السيارة حسب لوحاتها بكمية معينة من المشتقات النفطية ولا تستطيع

الذهاب إلى أي محطة تموين أخرى قبل مرور خمسة أيام، وسوف يتم إرسال مندوبين

للرقابة في كل المحطات". وحمل الشباطي دول التحالف المسؤولية بسبب ما وصفه بـ

"احتجازها سفن المشتقات النفطية لفترات طويلة"، مشيرا إلى أن "آخر سفينة وصلت إلى

موانئ الحديدة منذ أكثر من 20 يوما". واختتم بقوله: "حاولت شركة النفط احتياجات

المواطنين خلال الفترة الماضية وفق برامج كفء وعادلة

جديد اب برس

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