شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد حقيقة سيطرة قوات طارق عفاش على هذة المنطقة الجنوبية الحساسة .. الذي ثار غضب الجنوبيين .. تفاصيل وصور ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : شاهد حقيقة سيطرة قوات طارق عفاش على هذة المنطقة الجنوبية الحساسة .. الذي ثار غضب الجنوبيين .. تفاصيل وصور !

كشف القيادي في المقاومة الجنوبية القائد عادل الحسني حقيقة استلام مليشيات طارق عفاش نقطة العلم بالمدخل الشرقي للعاصمة عدن. جديد اب برس Advertisements حيث قال الحسني في منشور على صفحته على الفيس بوك ورصده محرر صحيفة الوطن العدنية بأنه لا صحة لإستلام مليشيات طارق صالح نقطة العلم في مدخل عدن الشرقي

واضاف: والذي حصل أن البعض شاهد بعض ضباط وأفراد طارق متجمعين في نقطة العلم، وكانوا فقط متجهين الى أبين وعددهم قليل فظن ان مهمتهم استلام النقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : شاهد حقيقة سيطرة قوات طارق عفاش على هذة المنطقة الجنوبية الحساسة .. الذي ثار غضب الجنوبيين .. تفاصيل وصور ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.