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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الرئيس يفاجيء الجميع ويعلن رسميا انه يتمنى اصابته بفيروس كورونا القاتل..لن تصدق السبب الذي جعل الرئيس يتمنى هذه الامنية المخيفة ( صورة ) !

فاجأ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، الجميع حين أعلن عن رغبته في أن يصاب بفيروس كورونا المستجد. جديد اب برس Advertisements وأوضح رئيس اوكرانيا خلال تصريحات صحفية، أن سبب رغبته تلك، " ليثبت بالتجربة لمواطنيه أن هذا الأمر "ليس بطاعون".. وأضاف أن الأمر كان مرعبا جدا في البداية حين ظن الناس أننا جميعا سنموت

حيث قال: " أردت أن أجتاز هذه المرحلة بنفسي، لتسهيل الأمر على الناس. عندما كانت لدينا لحظة اكتئاب، اجتمعنا. اقترحت على أناسنا: هيا فلأمرض، واعزلوني على الفور في المكتب الرئاسي وسأتجاوز الأمر بشكل طبيعي ، حتى يعي الناس أن الأمر مرعب، يمكن أن تمرض، تشعر بالسوء. وسأعيش ذلك بنفسي، سأظهره، حتى يفهم الناس أنه ليس بطاعون، حتى لا يكون هناك اكتئاب".

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