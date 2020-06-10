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عدن - ياسمين التهامي - فاكهة رخيصة الثمن ولذيذة تقوي مناعة جسمك وتحميك من الاصابة بضغط الدم والجلطات الدماغية والنوبات القلبية .. تفاصيل وصور !

أشارت دراسة أجريت في وقت سابق إلى أن البقع التي تظهر على قشر الموز ليست نوعاً من العفن بل دلالة على النضوج فقط، ولإن الكثيرين غير مدركين هذا الأمر فيقومون برميها. جديد اب برس Advertisements فتلك البقع تحتوي على مادة تحارب السرطان وتحد من نمو خلايا غريبة في الجسم البشري. ولهذا نصح الخبراء بتناول الموز الذي تظهر على قشرته البقع السوداء لأن هذا يمكن أن يمنع تطور الخلايا الخبيثة.

من فوائد تناول الموز الأسود التي لا غنى للبشر عنها: - ضبط ضغط الدم والحماية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية - وزيادة مستوى الطاقة في الجسم من خلال تزويده بالكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن - تقوية العضلات بفضل احتوائه على البوتاسيوم. - تخفيف حرقة المعدة -الحد من الاكتئاب والقلق والتوتر - منع تلف الخلايا إوتعزيز المناعة وتحسين عمل الجهاز الهضمي.

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