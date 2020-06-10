شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية اليمنية مهددة بوقف كل اعمالها ... والسبب ؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزارة الخارجية اليمنية مهددة بوقف كل اعمالها ... والسبب ؟

قال مصدر مطلع ان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، طالب رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، بصرف مستحقات وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية في الخارج، الا ان رئيس الوزراء تجاهل المطالب لاكثر من مرة رغم انه يوجه بصرف مستحقات وزارت اخري اكثر اعمالها معطلة ومعلقة خلال هذه الفترة .

جديد اب برس

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واكد المصدر أن مساعي مريبة يقودها الدكتور معين عبدالملك، وفرض عقاب جماعي على منتسبي وزارة الخارجية بقطع مخصص الوزارة المالية، من تعطيل الجهود الدبلوماسية التي تعتبر في هذه الايام الاكثر نشاطا وتحركا لفضح انتهاكات المليشيات الحوثية في المحافل الدولية واللقاءات الدبلوماسية.

وحسب المصدر ل"صيرة بوست" الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان رئيس الوزراء يتهم وزير الخارجية الحضرمي، بتبني موقف الاصلاح وتنفيذ مخططات الاخوان وكل تحركاته تخدم حزب الاصلاح وليس الدولة حسب اتهامات معين.

واشار المصدر ان وزير الخارجية لجأ الى رئيس الجمهورية يشكو به من الوضع المزري التي تمر به وزارته والبعثات الدبلوماسية التابعة لها في الخارج بسبب عدم صرف مستحقاتها المالية مما يهدد بتوقف جهودها الدبلوماسية ووضع بعاثاتها في الخارج في موقف محرجا في محل اقامتها.