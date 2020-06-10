شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يمطرون حيس بالصواريخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ضررت عدة منازل لمواطنين، جراء قصف عشوائي لمليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، على قرية في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة على الساحل الغربي اليمني.

جديد اب برس

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وأفادت مصادر محلية عن إطلاق المليشيا الموالية لإيران قذائف على قرية بيت مغاري غرب المديرية أسفرت إحداها عن سقوط جدار منزل المواطن عمر عبده عوبل وإتلاف الأثاث. فيما تضرر منزل محمد سالم مغاري نتيجة قذيفة ثانية.

وأضافت المصادر أن قذيفتين حوثيتين أخريين سقطتا وسط القرية، في انتهاكات حوثية دأبت عليها دون تفريق بين مواقع عسكرية أو مناطق سكنية ومزارع وطرقات خاصة بالمدنيين.

الجدير ذكره أن المليشيا الحوثية تقوم بخروقات يومية لهدنة عسكرية ترعاها الأمم المتحدة في محافظة الحديدة منذ إبرامها في العاصمة السويدية ستوكهولم، أواخر العام 2018 بين الحكومة اليمنية والمليشيا، بعد عملية تحرير القوات المشتركة لمديريات جنوب المحافظة وصلت إلى مدينة الحديدة نفسها، عاصمة المحافظة وكبرى مدن الساحل.