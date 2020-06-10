شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عناصر حوثية في الحديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل عدد من عناصر المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، خلال محاولتهم زرع عبوة ناسفة، في إحدى الطرق التي يمر خلالها المدنيون، جنوب محافظة الحديدة.



وقالت مصادر متطابقة، إن العناصر الحوثية سعت إلى زرع العبوة بالقرب من منطقة بيت مغاري التابعة لمديرية حيس، إلا أن العبوة انفجرت بهم مخلفة قتلى وجرحى.



وفي أوقات متفاوتة ومناطق مختلفة، لقي العشرات من مسلحي المليشيا الحوثية حتفهم بانفجار عبوات ناسفة والغام كانوا يحاولون زرعها للمدنيين فارتدت عليهم.



وهنالك عبوات ناسفة والغام أخرى نجحت المليشيا الإرهابية في زرعها، لتنال من حياة المئات من الأبرياء، الذين قتل وأصيب واعيق كثير منهم في حوادث انفجار الألغام والعبوات التي عادة ما تزرع في المزارع والقرى والمساكن والطرقات. جديد اب برس Advertisements

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