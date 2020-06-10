شكرا لمتابعة خبر عن عاجل .. الرئاسة اليمنيه تشكل لجنة التفاوض مع مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا حول اتفاق الرياض وتنفيذه شاهد اسماء اللجنه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل .. الرئاسة اليمنيه تشكل لجنة التفاوض مع مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا حول اتفاق الرياض وتنفيذه شاهد اسماء اللجنه

قال الصحفي حسين ابوعلي على حسابه بتويتر

‏مصدر خاص: الرئاسة اليمنية تشكل لجنة برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر ونائبه محمد سالم باسندوة وعضوية سلطان العرادة وصالح سميع للمفاوضات مع المجلس الانتقالي حول أتفاق الرياض وتنفيذه.

هذا ولازالت قيادة مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا متواجده بالعزل داخل المملكة العربية السعودية وخلال اليومين القادمين ستجرى مفاوضات بين الشرعية التي شكلت لجنة التفاوض حسب ماقاله المصدر للصحفي حسين ابوعلي

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