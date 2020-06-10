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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست شبوة ولا ابين ولا سقطرى..الامارات تخرج عن كل اهداف التحالف وتطعن الرئيس هادي وقواته وتقوم بعمل عسكري غادر في هذه المحافظة المحررة

كشفت مصادر خاصة لموقع مأرب برس الاخباري، اليوم الاربعاء عن استعدادات غير مسبوقة تجريها مليشيات الحوثي لتنفيذ عملية عسكرية واسعة صوب محافظة مأرب. وفي التفاصيل اوضحت مصادرنا ان هناك استنفار وتحشيد غير مسبوق للحوثيين؛ استعدادا لتنفيذ عملية هجومية واسعة النطاق صوب مأرب خلال الايام القادمة . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: في غاية الخطورة ..وكالة انباء دولية تفضح مهدي المشاط ومحمد الحوثي وتكشف العمل المخيف الذي يمارسونه في جنح الظلام ..لن تصدق ماذا يفعلون ليست شبوة ولا ابين ولا سقطرى..الامارات تخرج عن كل اهداف التحالف وتطعن الرئيس هادي وقواته وتقوم بعمل عسكري غادر في هذه المحافظة المحررة عاجل ورد قبل قليل.. الرئاسة اليمنيه تشكل لجنة التفاوض مع مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا حول اتفاق الرياض وتنفيذه شاهد اسماء اللجنه شاهد “إنفوجرافيك ” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق والمدن اليوم الأربعاء Advertisements وفاة الممرضة السعودية "نجود الخيبري" بسبب "كورونا" يشهد تفاعلاً على "تويتر" قناة العربية تكشف تفاصيل جديدة ومثيرة عن الحيلة الغادرة التي لجأ اليها الطباخ اليمني لقتل الشيخ القبلي السعودي مسفر بن ناصر بن وقيان القحطاني عاجل: رسالة خطيرة تلقاها الرئيس هادي سببت له صدمة كبيرة وقلبت الامور راسا على عقب..لن تصدق من هو الذي بعث الرسالة وما جاء فيها ( نص الرسالة ) عاجل..خبير كويتي يعترف ان اليمن سيصبح اغني من السعودية ودول الخليج وستبدأ شعوب الخليج والسعودية بالهجرة العكسية والسفر الى اليمن للاستقرار فيها عاجل:الصين تحقق نصر كاسح وتهزم أمريكا في عقر دارها ووزير أمريكي يرفع الراية البيضاء ويعلن انهيار أمريكا وعملتها المصادر اشارت بان هناك توجيهات من قيادة الجماعة بتكثيف حملات الحشد من كل القرى والعزل والمديريات. واكدت ان العملية سيشرف عليها عبدالملك الحوثي وبدعم لوجيستي واستخباراتي من قبل دولة الإمارات. وذكرت المصادر ان زعيم المليشيات وجه قيادات الصف الاول باغتنام ما اسموها (الفرصة الذهبية)، وهي انشغال قوات الشرعية بمعارك دحر مليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات في المناطق الجنوبية . وسبق ان انكسرت مليشيات الحوثي في كل محاولاتها السابقة التقدم باتجاه مأرب وظلت تراوح مكانها في بعض اجزاء مديرية صرواح غرب مأرب والتي تشهد قتالا ومعارك متقطعة بين القوات الحكومية والمليشيات.

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