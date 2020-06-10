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يزيد بن سلمان - شبوة - مستقبل العاصمة في خطر..

تواصل البناء العشوائي في حوض مياه بئر احمد بعدن

تواصل البناء العشوائي في حرم حقول بئر ناصر وبئر احمد ومخاوف من توقف ضخ المياه الى عدن بسبب ذلك.

ومدير مؤسسة المياة بعدن يطالب قائد الوية الدعم والاسناد التدخل لوقف البناء ومنع البسط على حقول الابار وحرمها. Advertisements

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