شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. الشرطة السعودية تلقي القبض على مغتربين يمنيين ومواطن سعودي (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت أجهزة الشرطة في المملكة العربية السعودية، القبض على مواطن سعودي ومغتربين يمنيين على خلفية تزوير تقارير طبية.

نقلت جريدة " الرياض " السعودية خبرا عن قيام مواطن سعودي يعمل في أحد المختبرات بمدينة نجران السعودية بتزوير شهادة فحص تثبت خلو مقيمان يمنيان من فيروس كورونا وذلك ليتمكنا من مغادرة المملكة العربية السعودية صوب اليمن . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وجاء في تفاصيل الخبر، ان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، صرّح بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على وافدين اثنين من الجنسية اليمنية قاما باستخدام تقارير طبية مزورة عن خلوهما من فايروس كورونا ( كوفيد 19).

واضتف "وباستكمال إجراءات التحقيق معهما أقرا بذلك، وتبين أن من زور التقارير بمقابل مادي هو (مواطن في العقد الثالث من العمر)، وجرى القبض عليه لاحقاً ، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة".