شكرا لبحثكم عن خبر الأمم المتحدة تكشف الموعد المتوقع لذروة فيروس كورونا في اليمن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت منظمة الأمم المتحدة إن اليمنيين يموتون بمفردهم في منازلهم بسبب فيروس كورونا. وأظافت في تقرير لها أن البلاد ستشهد ذروة انتشار فيروس كورونا خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة. وتجاوزت الحالات في بلادنا 500 إصابة مؤكدة حسب إعلان وزارة الصحة التابعة للحكومة الشرعية. وفي مناطق سيطرة الحوثيين تبقى الأرقام مجهولة في ظل تعتيم إعلامي شامل ومنع تداول أي معلومات حول كورونا ، فيما تشير التقارير غير الرسمية إلى مئات الإصابات والوفيات

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