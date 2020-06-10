شكرا لبحثكم عن خبر في ذكرى رحيله الأولى .. كتاب جديد لـ جراح العيون الأول في اليمن الدكتور ”فضل الجبلي” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - في مبادرة طوعية، أصدر مجموعة من محبي الطبيب الراحل، الدكتور فضل الجبلي، استشاري جراح العيون الأول في اليمن، كتابًا جديدًا للفقيد ، بعنوان الدكتور فضل الجبلي من سدرة المبتدأ إلى فاتحة الختام، سيرة طبيب وذاكرة مُثقف"، بمناسبة حلول ذكرى وفاته الأولى الخميس الموافق 11 يونيو 2o2o.

ويتناول الكتاب الجديد شتى جوانب الحياة التي عاشها الدكتور فضل الجبلي، ابتداءً من نشأته وحتى وفاته، بالإضافة إلى ما قيل عنه بعد رحيله، كونه أبرز جراحي العيون في اليمن ومن الشخصيات المعروفة بالأعمال الخيرية وإعانة ذوي الدخل المحدود بالإضافة إلى كونه مثقفا رفيعا.

ويتضمن الكتاب أربعة محاور، الأول يتناول نشأته، وسيرة حياته، فيما يتناول المحور الثاني تحضير مراسيم الوداع.

ويحتوي الكتاب في المحور الثالث قصائد شعريه "مدائح ومراثٍ"، وفي المحور الرابع والاخير السيرة الذاتية للطبيب الإنسان في صور.

وقال الدكتور عبد الحميد الحسامي، رئيس هيئة تحرير الكتاب، إنه هذا الكتاب يمثل أنموذج من نماذجِ الكفاح، والحياة، والطب والثقافة، للدكتور الجبلي.

وأشار صديق الفقيد، الدكتور الحسامي، أن هذا الكتاب يُعد وفاءً لـ أ.د فضل الجبلي، مؤكا أن الكتاب سيمثل حياةً مُتجددة لجراح العيون الأول في اليمن، وتابع قائلا: "الأجساد تذهب للتراب، والمعاني الجميلة في الحياة لا يليق بها غير سماوات النقاء...في هذا الكتاب سيرةٌ جديرةٌ بالتأمل والاحتفاء، والاقتداء".

ولتحميل الكتاب بنسخته الإلكترونية pdf يرجى زيارة الرابط التالي: https://m.facebook.com/algabalyhospital

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وفي 11 يونيو من العام الماضي، توفي الدكتور فضل الجبلي استشاري أمراض وجراحة العيون، في العاصمة المؤقتة عدن بعد عودته من رحلة علاجية خارجية شملت ألمانيا والأردن والهند ومصر بعد صراع مرير مع مرض عضال ألم به خلال الفترة الأخيرة.

ووصفت نقابة الأطباء في حينها، الدكتور الجبلي بـ(الطبيب الإنسان)، ولفتت إلى أنه كان نموذجا لرجال الخير والعطاء، وعدت رحيله خسارة كبيرة لليمن، وقالت أنه من أبرز رجال الخير والإحسان في مدينة تعز.

يشار إلى الأستاذ الدكتور فضل الجبلي من أبرز جراحي العيون في اليمن ومن الشخصيات المعروفة بالأعمال الخيرية وإعانة ذوي الدخل المحدود بالإضافة إلى كونها مثقفا رفيعا.

ولد الجبلي قرية المسندة مديرية دمت بمحافظة الضالع، وتقلى تعليمه الأساسي والأعدادي والثانوي في مدينة تعز، وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة كلكتا الهند، وأكمل دراستة العليا في جامعة (AIIMS) الهندية.

وبدأ حياته العملية في مدينة الراهدة جنوب تعز عقب نيلة البكالوريوس، وعاد إلى الهند، وبعد نيل الدكتورة عاد مجددا إلى اليمن، وبدأ العمل في عام 1995 في المستشفى الجمهوري بتعز.

وقام الدكتور فضل الجبلي بتأسيس مشفاه الخاص لطب وجراحة العيون عام 1999 في مدينة تعز، ومارس عمله فيه، ونفذ آلاف العمليات الجراحية الناجحة، وذاع صيته في أغلب محافظات اليمن.

عرف الفقيد الجبلي بحبه للثقافة والادب والفكر، وقام بتأسيس (منتدى الجبلي)، وكان أبرز ساحات النقاشات الفكرية والادبية للمثقفين من مختلف التيارات والمشارب الفكرية في مدينة تعز.