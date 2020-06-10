شكرا لبحثكم عن خبر أنباء عن إصابة عبدالملك الحوثي بفيروس كورونا بعد اجتياح الوباء مكتبه الخاص.. ومصادر تكشف كيف وصل اليه الوباء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء، أنباء عن إصابة زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية، عبدالملك الحوثي بفيروس كورونا المستجد.
وبحسب المصادر فإن إصابة زعيم المليشيات، جاء بعد تفشي كورونا في مكتبه الخاص، وإصابة ووفاة عدد من موظفي مكتب عبدالملك الحوثي.
وكانت مصادر مطلعة، أكدت في وقت سابق، وفاة القيادي الحوثي والمسؤول الثقافي في مكتب زعيم المليشيات المدعو "عبدالغني حسين المتميز" المكنى بأبو محمد، بفيروس كورونا في محافظة صعدة.
وأكدت المصادر انتشار الوباء في مكتب عبدالملك الحوثي، وسط تضارب الانباء عن اصابة الحوثي بعد مخالطته بحوثيين عادوا من إيران الفترة الماضية، وبالأخص الذين يعملون في مكتبه.
وقالت مصادر طبية في محافظة صعدة، إن أعراض فيروس كورونا ظهرت على عددا من قيادات الحوثي والمقربين من زعيم المليشيات، فتم نقل بعضهم إلى فندق الرشيد في مركز المحافظة، والتحفظ عليهم، كحجر صحي، وسط أنباء تفيد عن وفاة عدة قيادات منهم.
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