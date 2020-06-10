شكرا لبحثكم عن خبر إندلاع أزمة وقود مفاجئة في صنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - إندلعت أزمة خانقة مساء الثلاثاء، في العاصمة اليمنية صنعاء، بسبب انعدام مفاجئ للمشتقات النفطية.
وقال مراسل "المشهد اليمني" إنه شاهد عشرات السيارات في طوابير أمام محطات الوقود، في حين أغلقت عدد من المحطات مناوباتها، بسبب انعدام الوقود.
وأضاف، أن السوق السوداء انتعشت مجددا، بعد اختفاء مفاجئ للمشتقات النفطية في صنعاء خلال الساعات الماضية.
وقال سكان محليون في العاصمة صنعاء، إن الأزمة تبدو مفتعلة، سيما أنها حدثت بشكل مفاجئ، ودون مؤشرات سابقة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة النفط التابعة لجماعة الحوثي، عن وجود أزمة فيالمشتقات النفطية، في العاصمة صنعاءوباقي مناطق سيطرتهم.
وفي بيان لها، أرجعت الشركة السبب إلى خلو غاطس وأرصفة ميناء الحديدة من سفن المشتقات النفطية منذ أكثر من 11 يوماً، متهمة التحالف بمنع دخول المشتقات النفطية إلى الميناء.
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي إزمات متتالية للمشتقات النفطية منذ أن اجتاحت العاصمة صنعاء، وانقلبت على السلطة الشرعية، في 21 من سبتمبر 2014م.
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