شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق من وزارة الدفاع على وفاة العميد ”الحجوري” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، أن رحيل العميد الركن محمد علي الحجوري، خسارة فادحة للوطن وقواته المسلحة.

وفي بيان لها، نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، قائد لواء المهام الخاصة العميد الركن محمد علي الحجوري، الذي وافاه الأجل، اليوم الثلاثاء، بعد حياة حافلة من النضال والتضحية والفداء في خدمة الوطن والدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات والثوابت الوطنية.

ولفت بيان النعي إلى أن الفقيد كان واحداً من أبرز القادة الذين قدموا تضحيات عظيمة وكانت له مواقف وطنية ثابتة وشجاعة، وكان من أوائل الضباط الذين لبوا نداء الوطن وهبوا إلى ميادين الشرف وتقدموا الصفوف في معركة استكمال تحرير تراب الوطن من المليشيا الحوثية المتمردة والجماعات الإرهابية.

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واشار البيان الى ان العميد الحجوري شارك في قيادة عمليات تحرير عددا من المواقع والمناطق في مأرب والجوف وصنعاء وحجة وغيرها، وكان في مقدمة الصفوف لمواجهة مشاريع وأحلام الامامة والاستعمار والتخلف.

وأكد أن الفقيد البطل كان مثالا متميزا في الجندية والقيادة خلال المهام والمناصب التي تم تكليفه بها، وبرحيله خسر الوطن وقواته المسلحة واحدا من أصدق وأخلص رجالاته الذين كانت لهم بصمات رائدة في بناء وتطوير القوات المسلحة، والوفاء للقسم والشرف العسكري.

وعبّرت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان عن صادق التعازي وعظيم المواساة لأسرة وذوي الفقيد ولجميع زملائه من منتسبي القوات المسلحة.