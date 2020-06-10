الحوثيون يعلنون تطبيق نظام الترقيم في المحطات لافتعال أزمة مشتقات نفطية (صورة)

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شركة النفط اليمنية - فرع مليشيات الحوثي _ تطبيق نظام الترقيم من صباح يوم الأربعاء 10 يونيو 2020م في المحطات البترولية في إطار خلق أزمة للتهيئه لرفع أسعار المشتقات النفطية .
وقالت الشركة في بيان لها والذي رصده " المشهد اليمني" اليوم الثلاثاء أن دول التحالف تحتجز خمسة عشر سفينة محملة بالمشتقات النفطية قُبالة ميناء جيزان لفتراتٍ مُتفاوتة تصل في أقصاها إلى مايزيد على 78 يوماً رُغم استكمالها لإجراءات آلية التحقق والتفتيش في جيبوتي .
وأكدت الجماعة خلو غاطس وأرصفة ميناء الحديدة من سُفن المُشتقات النفطية منذ أكثر من 11يوماً , وهو مايُعد مُؤشراً خطيراً خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا وضرورة تأمين كامل إحتياجات القطاعات الخدمية من المشتقات النفطية وعلى رأسها قطاعات الصحة والنظافة والمياه .
وحملت الشركة دول التحالف مسؤولية التداعيات الناجمة عن الحصار الجائر والقرصنة البحرية المُستمرة وكافة النتائج المُترتبة على سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها منذ عدة سنوات في إطار حربها الإقتصادية المسعورة وصولاً إلى مُحاولة تكوين بؤر وبائية عبر صناعة أزمات تموينية تدفع المواطنين إلى التخلي عن الإجراءات الاحترازية والازدحام الاضطراري أمام المحطات البترولية للحصول على احتياجاتهم من المشتقات النفطية .
كما حملت الأُمم المتحدة ما اسمته مسؤولية التخاذل والتقاعس والإرتهان المتواصل لدول التحالف وتخليها عن إلتزاماتها الدولية والإنسانية , لاسيما في هذه المرحلة التي تستوجب منها العمل بجدية في مساندة الجهود الحكومية والمجتمعية لمواجهة الخطر الوبائي.
هذا وكشفت مصادر مطلعة في شركة النفط اليمنية - فرع المليشيا الحوثية - عن بدء المليشيا الحوثية بافتعال أزمة في المشتقات النفطية لرفع أسعارها .
وقالت المصادر " للمشهد اليمني " اليوم الثلاثاء أن الحوثيين بدئوا بافتعال أزمة في المشتقات النفطية لرفع أسعارها والتي مازالت من أغلى دول العالم في إطار سياسة المليشيا لتحقيق مكاسب مالية لصالحهم وافقار الشعب اليمني والذي أصبح لا يحرك ساكنا .
وأضافت المصادر أن الحوثيين بدئوا بتقليل الكمية إلى المحطات في مناطق سيطرتهم في إطار سياسية المليشيا والتي ترتكز على اختلاق الأزمة ورفع الأسعار في السوق السوداء ثم توفيره بالسعر التي تريد بعد تهيئة المواطنين والذين أصبح لديهم صناعة بشرائه بالسعر التي تريد كأفضل من انعدامه .
وأكدت المصادر أن الحوثيين بدئوا بحملة إعلامية لتحميل دول التحالف العربي مسؤولية رفع الأسعار وهي سياسية أصبحت معروفة لدى غالبية اليمنيين .
وأعلن متحدث شركة النفط التابع للحوثيين عن تأثر كل القطاعات الحيوية بشكل مباشر باحتجاز المشتقات النفطية كونها ترتكز على مادة الوقود منها القطاع الصحي هو ما يكشف إستغلال المليشيا لوباء كورونا للمتاجرة بدماء اليمنيين .
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