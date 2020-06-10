شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعلنون تطبيق نظام الترقيم في المحطات لافتعال أزمة مشتقات نفطية (صورة) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شركة النفط اليمنية - فرع مليشيات الحوثي _ تطبيق نظام الترقيم من صباح يوم الأربعاء 10 يونيو 2020م في المحطات البترولية في إطار خلق أزمة للتهيئه لرفع أسعار المشتقات النفطية .

وقالت الشركة في بيان لها والذي رصده " المشهد اليمني" اليوم الثلاثاء أن دول التحالف تحتجز خمسة عشر سفينة محملة بالمشتقات النفطية قُبالة ميناء جيزان لفتراتٍ مُتفاوتة تصل في أقصاها إلى مايزيد على 78 يوماً رُغم استكمالها لإجراءات آلية التحقق والتفتيش في جيبوتي .

وأكدت الجماعة خلو غاطس وأرصفة ميناء الحديدة من سُفن المُشتقات النفطية منذ أكثر من 11يوماً , وهو مايُعد مُؤشراً خطيراً خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا وضرورة تأمين كامل إحتياجات القطاعات الخدمية من المشتقات النفطية وعلى رأسها قطاعات الصحة والنظافة والمياه .

وحملت الشركة دول التحالف مسؤولية التداعيات الناجمة عن الحصار الجائر والقرصنة البحرية المُستمرة وكافة النتائج المُترتبة على سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها منذ عدة سنوات في إطار حربها الإقتصادية المسعورة وصولاً إلى مُحاولة تكوين بؤر وبائية عبر صناعة أزمات تموينية تدفع المواطنين إلى التخلي عن الإجراءات الاحترازية والازدحام الاضطراري أمام المحطات البترولية للحصول على احتياجاتهم من المشتقات النفطية .

كما حملت الأُمم المتحدة ما اسمته مسؤولية التخاذل والتقاعس والإرتهان المتواصل لدول التحالف وتخليها عن إلتزاماتها الدولية والإنسانية , لاسيما في هذه المرحلة التي تستوجب منها العمل بجدية في مساندة الجهود الحكومية والمجتمعية لمواجهة الخطر الوبائي.

هذا وكشفت مصادر مطلعة في شركة النفط اليمنية - فرع المليشيا الحوثية - عن بدء المليشيا الحوثية بافتعال أزمة في المشتقات النفطية لرفع أسعارها .

وقالت المصادر " للمشهد اليمني " اليوم الثلاثاء أن الحوثيين بدئوا بافتعال أزمة في المشتقات النفطية لرفع أسعارها والتي مازالت من أغلى دول العالم في إطار سياسة المليشيا لتحقيق مكاسب مالية لصالحهم وافقار الشعب اليمني والذي أصبح لا يحرك ساكنا .

وأضافت المصادر أن الحوثيين بدئوا بتقليل الكمية إلى المحطات في مناطق سيطرتهم في إطار سياسية المليشيا والتي ترتكز على اختلاق الأزمة ورفع الأسعار في السوق السوداء ثم توفيره بالسعر التي تريد بعد تهيئة المواطنين والذين أصبح لديهم صناعة بشرائه بالسعر التي تريد كأفضل من انعدامه .

وأكدت المصادر أن الحوثيين بدئوا بحملة إعلامية لتحميل دول التحالف العربي مسؤولية رفع الأسعار وهي سياسية أصبحت معروفة لدى غالبية اليمنيين .

وأعلن متحدث شركة النفط التابع للحوثيين عن تأثر كل القطاعات الحيوية بشكل مباشر باحتجاز المشتقات النفطية كونها ترتكز على مادة الوقود منها القطاع الصحي هو ما يكشف إستغلال المليشيا لوباء كورونا للمتاجرة بدماء اليمنيين .