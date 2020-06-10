شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو: شاهد لحظات استهداف مخبأ للميليشيا الحوثية وفرار بقية عناصرها في الحديدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - لقي عدد من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم داخل أحد مخابئهم القريبة من خطوط التماس، عقب كسر محاولة تسلل لهم في مدينة الحديدة .
وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن المليشيات الحوثية دفعت الساعات الماضية عدداً من عناصرها لمحاولة تسلل يائسة صوب خطوط التماس داخل مدينة الحديدة وسرعان ما انكسرت أمام يقظة وصلابة أبطال القوات المشتركة.
وأضاف أن القوات المشتركة رصدت أحد المخابئ التي فر إليها عدد من المشاركين في محاولة التسلل الفاشلة، وتم دكه من قبل المدفعية .
ووزع الإعلام العسكري تصويراً جوياً يوثق لحظة دك المخبأ وفرار عدد من عناصر المليشيات الحوثية.
ويوثق التصوير اتخاذ مليشيات الحوثي الإجرامية المنشآت العامة والخاصة داخل مدينة مخابئ ومخازن اسلحة وثكنات لعناصرها.
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