شكرا لبحثكم عن خبر الأمم المتحدة تكشف عن موعد ذروة انتشار فيروس كورونا في اليمن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عن موعد ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد في اليمن،

وقالت الأمم المتحدة، اليوم، خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، اناليمن وأفغانستان وباكستان وكولومبيا ونيجيريا والفلبين وأوكرانيا ستشهد ذروة انتشار فيروس "كورونا خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.

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وفي الاجتماع اشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك ، عبر دائرة تلفزيونية، أن "الناس في تلك البلدان سيعانون، ليس فقط من الآثار المباشرة للفيروس، لكن أيضا من التعطل المستمر للخدمات الصحية المنقذة للحياة".

وتابع لوكوك : "في اليمن يموت الناس الآن بمفردهم في منازلهم أو ملاجئهم.. بينما نواجه نحن شكوكا عديدة، فلا نعرف متى سنرى اللقاح (للفيروس) أو مدى فعالية تدابير الاحتواء التي نقوم بها".

وسجلت الحكومة اليمنية في مناطق سيطرتها 484 إصابة بالفيروس، بينها 112 وفاة و23 حالة تعافٍ. بينما أعلنت جماعة الحوثي عن 4 إصابات، بينها حالة وفاة، في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم على العدد الحقيقي للضحايا.