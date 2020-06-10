شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الجنوبية تستهدف ميليشيا الإخوان الهاربة في المحفد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 تمكنت قوات المقاومة الجنوبية بمديرية المحفد في محافظة ابين ظهر اليوم من تنفيذ كمين محكم لعدداً من الاطقم العسكرية التابعة لميلشيا حزب الإصلاح الإخوانية كانت هاربة من شقرة إلى شبوة.

Advertisements ونقل موقع عدن تايم عن مصادر ميدانية أن قوات المقاومة الجنوبية استهدفت طقمين عسكريين وسيارة إسعاف تابعة لميلشيا الإصلاح بكمين محكم في منطقة الجرة شرق مديرية المحفد. واكدت المصادر أن الكمين أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميلشيا وإعطاب أحد الاطقم العسكرية التابعة لهم. وتشن قوات المقاومة الجنوبية سلسلة من الهجمات والكمائن المحكمة على قوات وافراد ميلشيا حزب الإصلاح الإخوانية الهاربة من المعارك في شقرة مكبدينهم خسائر فاذحة في الأفراد والعتاد

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