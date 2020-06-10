شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الجنوبية تحكم سيطرتها على مرتفع بوادي سلا في أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020 أبين - الخليج 365 تمكنت القوات الجنوبية، اليوم الأربعاء، من إحكام سيطرتها على مرتفع بوادي سلا ويمثل المرتفع مركز سيطرة نارية على ما تبقى من نطاق الوادي .

Advertisements جاء ذلك في تغريدة نشرها المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة ومحور أبين، محمد النقيب على حسابه في تويتر . وأتهم النقيب الميليشيات الإخوانية الإرهابية بإستخدام المدنيين من المارة كـدروع بشرية من اجل تقليص اصاباتها الموجعة والمؤثرة ولمنح نفسها نوعاً من الحصانة تجاه ضربات قواتنا المسلحة الجنوبية .. مشيراً إلى أنها تفعل ذلك لانها تعي تماما حرص قواتنا الجنوبية على حياة المدنيين وسلامتهم

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