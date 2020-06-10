مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن ، اليوم الأربعاء، القرى السكنية ومزارع المواطنين في بلدة الجبلية جنوب الحديدة ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.

وقالت مصادر محلية في الجبلية أن المليشيات قامت باستهداف القرى بقذائف آر بي جي ، كما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14.5 وعيار 12.7 وسلاح معدل البيكا والقناصة بشكل هستيري صوب المنطقة. Advertisements وأضافت المصادر ان القصف والاستهداف الحوثي خلف حالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين القاطنين بمنازلهم لاسيما الأطفال والنساء. وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها للهدنة الأممية ومبادرة وقف إطلاق النار في مختلف مناطق الحديدة، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والصحية، وأمام صمت وتجاهل المجتمع الدولي.

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