الأرصاد يعلن عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة.



وبحسب المركز، فإن الطقس في المرتفعات الجبلية، أجواء صحوة أثناء الليل والصباح الباكر، وصحوة الى غائمة جزئياً أثناء النهار مع تشكل السحب الركامية المتفرقة على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية وقد تمتد شرقاً لتشمل أجزاء من المناطق والهضاب الداخلية فى فترتي الظهيرة والمساء.

وفي المناطق الساحلية، أجواء صحوة الى غائمة جزئياً، حارة مع أرتفاع في الرطوبة النسبية على سواحل الجمهورية والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية تتحول أحياناً الى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة الى نشطة على السواحل الجنوبية والشرقية والغربية تصل اقصى سرعة لها (10 الى 25) عقدة، مثيرة للاتربة والغبار. حيث تتكون قطع من السحب المنخفضة على أجزاء من السواحل أثناء الصباح الباكر.

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وأضاف المركز، أجواء صحوة مع أرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة العظمى نهاراً على أجزاء من صحاري المهرة ، حضرموت ،مأرب والجوف والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً تتراوح سرعتها من 10 الى 20 عقدة مثيرة للاتربة والرمال.

وأما أرخبيل سقطرى، أجواء غائمة جزئياً والرياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 20 إلى 40 عقدة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المناطق الصحراوية و الساحلية من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة العظمى نهاراً، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللآفحة، وعليهم تغطية روؤسهم خاصة في فترة الظهيرة، الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية والشرقية والغربية من الرياح المتوسطة الشدة وارتفاع الامواج، ومن الرياح الشديدة و اضطراب الموج في ارخبيل سقطرى