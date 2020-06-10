شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : وزارة التربية والتعليم في العاصمة صنعاء تعلن موعد انهاء العام الدراسي 2019 - 2020م (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت وزارة التربية والتعليم انها ستُعلن غداً الخميس قرار إنهاء العام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م. نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للإختبارات الدكتور همدان الشامي اوضح في تصريح ادلى به لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة ستعلن آلية إنهاء العام الدراسي وجداول اختبارات الطلاب والطالبات. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأضاف الدكتور الشامي ان الوزارة ستتخذ تدابير احترازية حرصا منها على صحة الطلاب في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ . وحث الدكتور الشامي الطلاب على الجد والمثابرة في استذكار دروسهم بما يمكنهم من حصد مراتب متقدمة .. متمنيًا لهم التوفيق والنجاح. المصدر : سبأ



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