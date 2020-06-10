وردنا للتو : خبر هام من وزارة المالية في العاصمة صنعاء ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - افتتح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم اليوم الثلاثاء بصنعاء، الدورة التدريبية لفرق العمل الميدانية المكلفة بتنفيذ حصر ومسح الأوعية الإيرادية وسبل تنميتها (المرحلة الأولى). وفي الافتتاح بحضور وزير الإدارة المحلية علي القيسي ووزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي عبدالعزيز العنسي، القى نائب رئيس الوزراء كلمة توجيهية للمتدربين أشار فيها إلى الهدف الرئيسي للدورة التي تأتي في إطار برنامج متكامل للخروج بقاعدة بيانات دقيقة ومهنية وفقا للأسس العلمية تمكن متخذ القرار من معرفة الأوعية الإيرادية عن طريق مسح شامل لهذه الأوعية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements استهدفت الدورة التدريبية ممثلي وزارة المالية وفرق النزول الميداني في 12 جهة حكومية كمرحلة أولى يتمكن خلالها المتدربين من الإلمام بالدليل الإرشادي الخاص بالنزول الميداني لهذه الجهات. وجرى بعد ذلك استكمال برنامج الدورة التدريبية من خلال تقديم برنامج إرشادي تضمن الموجهات العامة وخطط العمل التي تمكن فرق العمل من إنجاز برنامج الحصر خلال الفترة الزمنية المحددة للخروج بالنتائج المطلوبة.

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