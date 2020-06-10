شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل// “قناة العربية” تكشف تفاصيل جديدة ومثيرة عن الحيلة الغادرة التي لجأ اليها ”الطباخ اليمني“ لقتل الشيخ القبلي ”السعودي” مسفر بن ناصر بن وقيان “القحطاني“ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ١٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٤٩ مساءً (الخليج 365_متابعات)

ما تزال قضية مقتل الشيخ القبلي السعودي مسفر بن ناصر بن وقيان القحطاني على يد وافد يمني، تثير الجدل في السعودية ومحل حديث لبعض وسائل الإعلام منذ السبت الماضي.

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وفي تفاصيل جديدة، كشف نجل القحطاني سبب مقتل والده وخطوات العملية وكيف تمكن الجاني من استدراج الضحية إلى مسرح الجريمة. وقال ناصر بن مسفر في حديث للعربية نت، "والدي يسكن المنطقة الشرقية، وجاء إلى مزرعته في الجنوب منذ 3 أشهر، ومع نهاية شهر رمضان كنت في رفقته، وحين مكوثه في المزرعة، عيّن والدي طاهياً من الجنسية اليمنية. وبعد فترة جاء العامل يطلب من والدي تعيين شخص آخر معه، لكن والدي لم يكن مرتاحاً للطاهي نفسه ويريد أن ينهي وجوده في البيت".

وأضاف : "والدي إنسان مشهود له بالخير والطيبة، وفي يوم الوفاة قام بتسليم الطاهي اليمني راتبه، وإصلاح سيارته دون أي إشكاليات معه، وفي الصباح قمت بتناول وجبة الإفطار مع والدي، وأخبرني بذهابه لملاقاة اليمني ورفيقه اللذين ادعيا أن هناك عطلا ما في سيارتهما، وقاما بالركوب معه في السيارة، وحين الوصول إلى وادي مضارح، طلب اليمني من والدي مبلغا من المال، وتبادلا الحديث، حتى قام بالغدر وطعن والدي ووضعه في المقعد الخلفي للسيارة على الرغم من عدم وجود أي عداوة بينهما".

وتابع: "فيما رأى أحد الأشخاص الجاني وسأله عن الدم الذي على ملابسه، فرد ياسر زاعماً أنه كان يذبح تحضيرا لوليمة، وعندما ساوره الشك ذهب لمكان سيارة القتيل وتفاجأ به في المقعد الخلفي للسيارة مذبوحاً، فقاموا بإبلاغ الجهات الأمنية التي تمكنت من القبض على اليمني في مربة بعسير".