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عدن - ياسمين التهامي - اذا تحقق هذا اشرط : السلطات السعودية تفاجئ الجميع وتعلن رسميآ السماح لليمنيين الدخول اراضيها بدون أي تأشيرة .. (تفاصيل جديدة)

أصدرت السلطات السعودية قراراً بالسماح لكافة المقيمين النظاميين في ثلاث دول خليجية بمافيهم اليمنيين بدخول السعودية عبر عدد من المنافذ الحدودية، ومنحهم تأشيرة مجانية لحضور فعاليات موسم الرياض،

جديد اب برس

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وذكرت مصادر مطلعة لـصحيفة «اليوم» السعودية ان الجهات المختصة حددت ثلاثة أيام فقط لمنح التأشيرة المجانية لمقيمي ثلاث دول خليجية هي: الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، حيث توافقت هذه الفترة مع الإجازة الأسبوعية الماضية خلال أيام الخميس والجمعة والتي انتهت السبت، فيما تلقت الإدارات ذات العلاقة بهذه المنافذ الحدودية تعميما يقضي بتنفيذ كل متطلبات هذا القرار، ومنح المقيمين النظاميين بهذه الدول الثلاث تأشيرة مجانية لحضور فعالية، وعمل كل التسهيلات اللازمة لخدمة السياح العابرين للمملكة.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع قرب ختام موسم الرياض من خلال مهرجان للموسيقى «MDL Beast»، والذي أقيم لأول مرة في العالم، في الفترة ما بين 19 إلى 21 ديسمبر الجاري، وجمع الموسيقى والفن والثقافة، ويعد هذا الحدث العالمي الأبرز تتويجًا لنجاح «موسم الرياض» الذي تجاوز عدد زواره حاجز 10 ملايين زائر.