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عدن - ياسمين التهامي - فتاة سعودية بعد مابلغت سن ال 40 عامآ كانت الصدمة : بعد منعها من الزواج من قبل والدها .. ماحدث له امس لايخطر على بال .. تفاصيل !

أنهت محكمة الاستئناف في منطقة الباحة أمس مأساة فتاة عضلها أبوها عن الزواج بالكفء حتى بلغت الـ40 عاماً من عمرها. وعالجت المحكمة الأمر بتزويج الفتاة من زوج قبلت به الفتاة وارتضته المحكمة في حضور أبيها وأشقائها. جديد اب برس Advertisements وحسب «عكاظ» فأن القضية هي أوّل قضية من نوعها تعرض على المحكمة بالباحة ولم تستغرق لدى القضاة سوى جلستين، ليتم البت فيها خلال أقل من شهر منذ تسجّلت الواقعة في ضبوط المحكمة. وعبّرت الفتاة المعضولة عن امتنانها للمحكمة وسرعة تجاوبها مع قضيتها، وتطلّعت إلى أن تفتح معالجة قضيتها باب الأمل لأخريات في المنطقة يعانين من العضل .

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