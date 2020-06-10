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عدن - ياسمين التهامي - فضيحة مدوية : فتاة سعودية تحكي قصتها مع زوجها المحشش والعمل الصادم بعد طلاقها .. الذي اشعل مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العالم .. تفاصيل وصور !

هزَّت قضية رأي عام بين مواطن سعودي وطليقته المجتمع السعودي، بعد استعراضها على برنامج "ما لم ترَ" المذاع على قناة "إم بي سي" الفضائية.

وبثّ البرنامج مشهدًا تمثيليًّا يصف قصة فتاة اكتشفت ليلة دخلتها أن زوجها يشرب الحشيش ويدخن بشراهة مع تعليق الفتاة خلال المشهد التمثيلي عن وقائع المعاناة وتفاصيلها التي عاشتها منذ ذلك الحين.

وقالت الفتاة خلال الفيديو التمثيلي: إن "زوجها أخبرها ليلة دخلتها أنه يشرب الحشيش، وأنها أخبرت والدها، ولكنه قال لها أن معظم الشباب يعقلون بعد الزواج".

جديد اب برس

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وأضافت الفتاة السعودية التي تطلقت بعد ذلك من زوجها وتحولت قضيتها لرأي عام: "ثم بدأت تظهر عصبيته، وبعد وفاة والدي تغير تمامًا وصار يعاملني بطريقة سيئة ويضربني".

وتابعت بقولها: "بعد أن تم طرده من عمله أصبح يثور لأتفه الأسباب، وكان يتعاطى على مدار 24 ساعة كل 5 دقائق سيجارة، والبيت كان مكتوم من تدخينه".

وأكدت أنها رفعت قضية طلاق وعندما سألها القاضي في لجنة الصلح عن أسباب طلبها الطلاق وكانت المفاجأة فعندما بدأت تجيب القاضي بأنه يهينها ويعنفها ويشتمها باستمرار وأنه لا يعمل، قام الزوج بتطليقها ثلاثًا أمام لجنة الصلح.

وبعد أن طلقها أبلغت القاضي بأن سيارتها عنده وطلب القاضي ردها إليها فقال إنه طلقها بكل أدب وسيذهب لها ويعطيها سيارتها، وفي ذات مساء ذهب الزوج إلى بيتها ليعيد لها السيارة، لكنه كان يبيت لها نية سيئة.

وعندما فتحت له الباب تهجم عليها وقام باغتصابها؛ اعتقادًا منه أن ذلك قد يحللها له لأنها في فترة عدة الطلاق منه، بحسب البرنامج الذي عرض القصة كاملة في المجتمع المنغلق.