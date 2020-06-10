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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : الإعلان عن أسعار جديدة للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية .. تفاصيل !

اعلن مساء اليوم، عن التوصل لاتفاق بين البنك المركزي اليمني وشركات الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن، لتحديد أسعار صرف وبيع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.



وقالت مصادر مصرفية أن اجتماع عقد بين قيادة البنك المركزي وأصحاب وممثلي شركات الصرافة في عدن ، وخرج باتفاق بين الجانبين بشأن انقاذ العملة الوطنية من الانهيار وتحديد أسعار جديدة لصرفها وبيعها مقابل العملات الأجنبية.

جديد اب برس

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وأكدت المصادر لـ " أحداث نت " بأن الاتفاق سينفذ ابتداء من صباح غد الأربعاء. مشيرة إلى أن صرف وبيع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، ستكون وفقاً لما نص عليه الاتفاق.

وأوضحت أن أسعار الصرف ستكون على النحو التالي :

الدولار 685 ريالا

السعودي 180 ريالا

هذا وكانت مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن، قد أوضحت في تصريح صحفي سابق اليوم ، أن أسعار صرف وبيع الدولار الأمريكي والريال السعودي مقابل الريال اليمني، كان على النحو التالي في تداولات اليوم :

الدولار الامريكي :

بيع 676

شراء 673

الريال السعودي

بيع 178

شراء 177.3