شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : الإعلان عن أسعار جديدة للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية .. تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شاهد : الإعلان عن أسعار جديدة للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية .. تفاصيل !
اعلن مساء اليوم، عن التوصل لاتفاق بين البنك المركزي اليمني وشركات الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن، لتحديد أسعار صرف وبيع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
وقالت مصادر مصرفية أن اجتماع عقد بين قيادة البنك المركزي وأصحاب وممثلي شركات الصرافة في عدن ، وخرج باتفاق بين الجانبين بشأن انقاذ العملة الوطنية من الانهيار وتحديد أسعار جديدة لصرفها وبيعها مقابل العملات الأجنبية.
جديد اب برس
وأكدت المصادر لـ " أحداث نت " بأن الاتفاق سينفذ ابتداء من صباح غد الأربعاء. مشيرة إلى أن صرف وبيع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، ستكون وفقاً لما نص عليه الاتفاق.
وأوضحت أن أسعار الصرف ستكون على النحو التالي :
الدولار 685 ريالا
السعودي 180 ريالا
هذا وكانت مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن، قد أوضحت في تصريح صحفي سابق اليوم ، أن أسعار صرف وبيع الدولار الأمريكي والريال السعودي مقابل الريال اليمني، كان على النحو التالي في تداولات اليوم :
الدولار الامريكي :
بيع 676
شراء 673
الريال السعودي
بيع 178
شراء 177.3
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : الإعلان عن أسعار جديدة للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية .. تفاصيل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.