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عدن - ياسمين التهامي - الحوثيون يصدرون قرار حظر التجوال في عدد من مديريات محافظة إب .. تفاصيل !

نفذت ميليشيا الحوثي بمحافظة إب اليوم حظراً تجريبياً جزئياً في عدد من الحارات والأحياء السكنية بمدينة يريم ضمن اجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأفادت مصادر مقربة من ميليشيا الحوثي في محافظة إب بأن الحظر التجريبي يستهدف حارات "المجنة السفلى، خالد، الوتاري بمركز المديرية". جديد اب برس Advertisements وبحسب المصادر فإن ميليشيا الحوثي تخطط لتنفيذ الحظر في مديريات أخرى في محافظة إب. وقد كانت الميليشيا نفذت حظرا جزئيا في مديريات الظهار والمشنة وحبيش والعدين في محافظة إب قبل أيام. وتنفذ ميليشيا الحوثي هذه الاجراءات الاحترازية في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها في وقت لم تعلن فيه عن أرقام واحصائات كورونا في مناطق سيطرتها الأمر الذي أثار قلق وخوف المواطنين هناك.

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