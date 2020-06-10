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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الداخلية السعودية تكشف عن مخطط عسكري بريطاني على المملكة العربية السعودية .. بعد قرار أمريكا المفاجئ !

كشف وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان عن إرسال بريطانيا لقواتٍ ومنظوماتٍ دفاعية إلى بلاده بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من المملكة.ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مطلع مايو/ أيار/ الماضي، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "الولايات المتحدة ستقلص حجم قواتها في السعودية وستسحب 4 بطاريات صواريخ من طراز باتريوت". جديد اب برس Advertisements وسحب بطاريتي الصواريخ والطائرات جاء في وقت تعاني فيه العلاقة بين إدارة ترامب والرياض من توترات بشأن إنتاج النفط، خاصة بعد أن كشفت وكالة رويترز عن قيام الرئيس الأمريكي بتهديد ولي العهد السعودي بقطع الدعم العسكري الأمريكي للسعودية إذا لم تتوقف الأخيرة عن إغراق الأسواق بالبراميل النفطية، وذلك خلال مكالمة بين الاثنين في شهر أبريل/ نيسان /المنصرم.

إلا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد وقتها أن سحب بطاريات باتريوت ليس وسيلة "للضغط على المملكة العربية السعودية بشأن قضايا وقال بومبيو إن هذه الخطوة ليست تخفيض الدعم المملكة العربية السعودية "ونحن نقوم بكل ما في وسعنا من أجل ضمان أمنها وتزويدها بأنظمة الدفاع الجوي حتى لا يستطيع الإيرانيون تهديدها".

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