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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو : فتاة سعودية تقوم بالرقص مرتدية زي الشرطة .. شاهد كيف كان رد الداخلية السعودية لها !
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أعلن سناب الداخلية القبض على فتاة قامت بالرقص على سيارة مرتدية زي الأمن العام بالرياض
وكان رواد مواقع التواصل قد تداولو فيديو لفتاة ترقص على سيارة داخل إحدى الاستراحات بعد أن ارتدت زي الأمن العام.
ووقفت الفتاة على مقدمة السيارة ولوحت بيديها إلى أعلى، ثم بدأت تتمايل وترقص على أنغام إحدى الأغنيات.
وتم التقاط الفيديو للفتاة من الخلف، ولم تظهر ملامح وجهها، لكنها كان ترتدي “طاقية”، وتحيط بها السيارات من جميع الاتجاهات
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