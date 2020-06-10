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عدن - ياسمين التهامي - يركعون لتقبيل احذيتهم بالفيديو .. في قلب الولايات الامريكية شاهد ماذا يصنعون الفتيات المتظاهرات !
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لِمتظاهرين أمريكيين بيض وهم يركعون لتقبيل أقدام واحذية متظاهرين سود، في حالة غريبة.
جديد اب برس
وحظي المقطع المصوّر، بانتشارٍ واسع على التواصل الاجتماعي، بين مؤيدٍ للفكرة على أن أصحاب البشرة السوداء لا يختلفون عن البيض في الحقوق بأمريكا وبين معارضٍ للفكرة، معتبرين إيّاها إذلالاً.
ويظهر في مقطع الفيديو قيام المتظاهرين الأمريكيين البيض بتقبيل أقدام عدد من المتظاهرين السود واعتبروه كنوع من المساواة .
وعلى صعيدٍ متصل، أعرب تيرانس فلويد، شقيق جورج فلويد، عن غضبه تجاه ما يقوم به بعض المحتجين ضد "وحشية" الشرطة في أمريكا من تخريب، داعيًا للتظاهر السلمي، قائلاً إنَّ: "التخريب لن يعيد لي أخي".
وتشهد الولايات الأمريكية تظاهرات على خلفية مقتل الأمريكي من أصول إفريقية ” جورج فلويد ” على يد أحد أفراد الشرطة الأمريكية .
كما تضامنت شعوب غربية أخرى مع قضية فلويد وخرجت في مظاهرات حاشدة وسط عدة مدن غربية، رفضا للعنصرية التي يعاني منها المجتمع الغربي.
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