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عدن - ياسمين التهامي - هام وخطير : دراسة حديثة تكشف الفصيلة التي تحمي حاملها من فيروس كورونا ... شاهد !

شفت دراسة أميركية حديثة، أن فصيلة الدم يمكن أن تلعب دورا في حماية صاحبها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضحت نتائج الدراسة التي أجرتها شركة “23 آند مي”، المختصة في إجراء الاختبارات الجينية، أن الأسخاص الذين لديهم فصيلة دم O يحظون بحماية أكبر من الإصابة بفيروس كورونا.



وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية أن الشركة بدأت دراستها التي شارك فيها 750 ألف شخص، في أبريل الماضي، وكانت الدراسة تحاول فك لغز اختلاف الأعراض التي تظهر على الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا، وتفاوتها بين الشديدة والطفيفة والمتوسطة، إلى أن أظهرت النتائج أن فصيلة الدم وعوامل وراثية أخرى تلعب دورا بهذا الخصوص.

وقالت شركة “23 آند مي”، في بيان على مدونة بالإنترنت، إن “البيانات الأولية للدراسة تقدم مزيدا من الأدلة على أهمية فصيلة دم الشخص في الاستجابة لفيروس كورونا من عدمها”.

وأضافت أن “نتائج الدراسة بقيت ثابتة حتى مع تغير العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم والعرق والتاريخ المرضي لدى المشاركين فيها”، مشيرة إلى “اختلافات طفيفة بين فصائل الدم الأخرى”.

جديد اب برس

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