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عدن - ياسمين التهامي - كشف المتحدث الرسمي حفتر عن الهزيمة واعلن عن الخونة .. الذين خذلوة في اخر اللحظات ... تفاصيل !

كشف المتحدث الرسمي لقوات الجنرال الليبي المتقاعد ، خليفة حفتر، عن تعرض قواته للخذلان من دولٍ لم يسمها. وأوضح أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر، في مقابلة مع قناة "الحدث" أن هناك دولا قدمت وعودًا لـ "القوات المسلحة" لكنها أخلفت وعدها، وخذلتهم، الأمر الذي تسبب في انتكاسة، لصالح حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا. جديد اب برس Advertisements

وحول خسارة "ترهونة" قال المسماري، إن قوات حكومة الوفاق لم تأخذ ترهونة "بقوة السلاح أو بالتفوق العسكري ولكن هناك دول خذلت القوات المسلحة"، وفق قوله، مشيرا إلى أن هذه الدول كانت تعتبر نفسها ضامنا لوقوف الأمور عند الكيلو 60 لتبدأ مفاوضات (5+5). وأشار المسماري إلى أن قيادة "الجيش الوطني الليبي"، قررت تغيير استراتيجتها بعد التدخل التركي، الذي باتت تستخدم فيه مختلف أنواع الأسلحة. ولفت إلى أن "الجيش الوطني" صد هجوما، السبت، على مدينة سرت، وأسقط 3 طائرات تركية مسيرة. وأكد أن الهجوم الذي شنته قوات حكومة الوفاق شاركت فيه قوات تركية خاصة.

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