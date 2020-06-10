عاجل : مقتل الفنان رامز جلال بثلاث طلقات نارية قبل قليل في منزل زوج الفنفنة ياسمين صبري .. (تفاص #1740;ل طارئة)!

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مقتل الفنان رامز جلال بثلاث طلقات نارية قبل قليل في منزل زوج الفنفنة ياسمين صبري .. (تفاصیل طارئة)!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إشاعة تزعم مقتل الممثل رامز جلال على ید زوج الفنانة یاسمین صبري رجل الأعمال

أحمد ابو ھشیمة .

وزعمت تلك الاشاعة ان رجل الأعمال ابو ھشیمة كان مستاء جدا من طریقة تعامل رامز جلال مع زوجتھ في برنامج "رامز



مجنون رسمي" ، خصوصا بعد حدیث رامز جلال عن رجولة ابو ھشیمة

واضافت ان أحمد ابو ھشیمة بعث دعوة للممثل رامز جلال لحضور وجبة العشاء في منزلھ ، وعند حضورة الى المنزل باشرة

بثلاث طلقات من مسدسھ امام دورة المیاة.

مصادر مصریة سخرت من ھذة الاشاعة التي لا تمت للواقع بصلھ حسب قولھا واعتبرت انھا مجرد فبركة اعلامیة الھدف منھا

لفت انتباه الرأي العام والحصول على تفاعل المتابعین ، والبحث عن الشھرة على حساب الفنانیین والمشاھیر .

وكان رامز قد استضاف الفنانة یاسمین صبري في برنامجة (رامز مجنون رسمي) والذي یبث خلال شھر رمضان على قناة

MBC ، وحصلت الحلقة على أعلى نسبة مشاھدات .

وتناقلت وسائل اعلام عربیة اخبارا تتحدث عن حصول الفنانة یاسمین صبري على اثنین ملیون دولار مقابل موافقتھا على بث

الحلقة .

جديد اب برس

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