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عدن - ياسمين التهامي - فضيحة ترامب : لم يستطع مقاومة جمالها .. تفاصيل وصور !

أعلنت كاتبة صحفیة أمیركیة شھیرة في مقابلة، نشرت الجمعة، أ ّن دونالد ترامب اغتصبھا قبل ربع قرن، داخل حجرة لتبدیل

الملابس في أحد متاجر الثیاب الفخمة في نیویورك، في اتّھام سارع الرئیس الأمیركي إلى نفیھ، وفق ما نقلت وكالة "فرانس

جديد اب برس

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وقالت الصحفیة إیھ. جان كارول (75 عاماً)، كاتبة العمود في مجلة "إیل" بنسختھا الأمیركیة، في مقابلة نشرتھا مجلة

"نیویورك" إنّھا في ذاك الیوم الذي لم تعد تذكر ما إذا كان في عام 1995 أو 1996 كانت عند مدخل متجر "بیرغدورف

غودمان" في حي "آبر إیست ساید" الراقي حین التقت صدفة بترامب، المط ّور العقاري الذي كانت على معرفة شخصیة

وأضافت أن ترامب طلب منھا أولاً مساعدتھ في انتقاء ھدیة لامرأة، فوافقت، قبل أن یكشف لھا أنّھا ھي المرأة التي یرید شراء

الھدیة لھا.

بعدھا طلب الملیاردیر منھا أن تج ّرب قطعة ملابس واقترح علیھا أن یدخل معھا حجرة تبدیل الملابس فظنّت أنّھ یمازحھا، لكنّھ لم

یكن یفعل، إذ حشر نفسھ في الحجرة معھا وقبّلھا عنوة ثم اغتصبھا، على ح ّد زعمھا.

وتابعت الصحفیة روایتھا فقالت إنّھا حاولت مقاومة المعتدي علیھا طوال ثوان عدیدة، من دون جدوى، قبل أن تتمكن في النھایة

من الإفلات منھ والفرار.

وأوضحت الصحفیة أنّھا لم تتقّدم بشكوى في حینھ ضد الملیاردیر خوفاً من الانتقام، لكنّھا روت یومذاك تفاصیل ما تعّرضت لھ

إلى صحفیتین، أ ّكدتا بدورھما لمجلة "نیویورك" أنّھا بالفعل أخبرتھما بذلك.

وتعتزم الصحفیة نشر شھادتھا في كتاب سیرة ذاتیة تعرض فیھ اعتداءات جنسیة أخرى تعرضت لھا.

وسارع الرئیس الأمیركي إلى إصدار بیان نفى فیھ ھذه الاتھامات، وقالت في بیانھ "لم أقابل ھذه المرأة في حیاتي أبدا".

غیر أ ّن مجلة "نیویورك" نشرت صورة یظھر فیھا ترامب، وھو یمازح إي. جان كارول وزوجھا.

واتّھم ترامب في بیانھ الصحفیة بأنّھا اختلقت ھذه الروایة للترویج لكتابھا الجدید. وقال "إنّھا تحاول بیع كتاب جدید، وھذا ینبغي

أن یجعلك تفھم دوافعھا".