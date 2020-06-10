شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون : نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة شمس الملا تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتنشر صور فاضحة.. كشفت عن صدرھا وارتدت تنورة عار #1740;ة... شاھد ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل تذكرون : نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة شمس الملا تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتنشر صور فاضحة.. كشفت عن صدرھا وارتدت تنورة عاریة... شاھد !

شاركت الفنانة الاستعراضیة السوریة و نجمة مسلسل باب الحارة بأجزائھ الأخیرة شمس الملا ابنة المخرج بسام الملا متابعیھا و

جمھورھا عبر منصة التواصل الاجتماعي انستغرام صورة من اخر جلسة تصویر خضعت لھا الفنانة السوریة .

و ارتدت الملا فستان ابیض قصیر مكشوف الصدر في احدث جلسة تصویر لھا

یشار الى أن المخرج السوري ب ّسام المّلا ضم ابنتھ الى صفوف نجوم العمل الجماھیري "باب الحارة" في الجزء التاسع، حیث

أ ّدت شمس دور "صفا" الفتاة التي تلجأ الى "حارة الصبع" ھاربة من الفرنسیین، بعد ان قتلت جنوداً منھم انتقاماً لوالدیھا.

وتدخل الحارة متنكرة بملابس الرجال. جديد اب برس Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون : نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة شمس الملا تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتنشر صور فاضحة.. كشفت عن صدرھا وارتدت تنورة عار #1740;ة... شاھد ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.