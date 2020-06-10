شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب ردة فعل الفنان محمد رمضان في برنامج رامز مجنون رسمي .. شاهد الحلقة التي لم تبثها قناة MBC ..فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت قناة على اليوتيوب مقطع فيديو يتحدث عن تسجيل قناة MBC حلقة مع الفنان المصري محمد رمضان في برنامج المقالب " رامز مجنون رسمي ".

وزعم مقطع الفيديو أن MBC دفعت للفنان محمد رمضان مبلغ خمسة مليون وستمئة الف جنية، وهو اعلى مبلغ يتم دفعه في البرنامج، لكن الفنان محمد رمضان مازال مصر على عدم اذاعة الحلقة الى بعد الموافقة على شروطه.

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وبحسب الفيديو فان محمد رمضان اشترط حذف مقدمة البرنامج او تغييرها، حيث يتعمد رامز جلال اهانة الضيف في بداية البرنامج، وهو ما لا يرضاه محمد رمضان حسب قوله.

وكانت قناة MBC قد اذاعت 27 حلقة من برنامج المقالب رامز مجنون رسمي خلال شهر رمضان، وهو ما دفع المتابعين والمحللين للتكهن حول هوية ضيوف الثلاث الحلقات التي لم يتم بثها.

يشار الى ان رامز جلال كان قد استضاف الفنان محمد رمضان في برنامج المقالب "رامز واكل الجو" الذي تم بث خلال المواسم السابقة، وكانت ردة فعل محمد رمضان عنيفة جدا في نهاية الحلقة واعتدا على رامز جلال بشكل غير متوقع.